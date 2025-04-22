Современное деловое пространство появится возле станции метро "Кунцевская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по реорганизации участка по программе комплексного развития территорий (КРТ) пройдут на Молдавской улице в Москве. Там появится современное деловое пространство, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Инвестиции в проект составят 35,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,2 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в Кунцеве появится свыше 2,3 тысячи рабочих мест", – подчеркнул он.

Участок располагается около станции метро "Кунцевская". Там планируется построить административно-деловой комплекс площадью 81 тысяча квадратных метров, уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Внутри будут сделаны магазины, кафе, рестораны, отделения банков, фитнес-центры, аптеки и офисные помещения. Прилегающую территорию благоустроят.

Между тем бульвар-парк с тематическими зонами обустроят на участке бывшей промзоны Братцево. Работы будут проводиться по программе КРТ. Протяженность бульвара будет 800 метров, а площадь общественных пространств составит примерно 4 гектара.

Помимо жилых домов, парк свяжет два комплекса – спортивный и запланированный к строительству учебно-воспитательный. Там появятся спортплощадки, детская игровая зона, зеленый сквер и главная площадь.

