Завершено строительство двух корпусов в проблемном ЖК "Медовая долина" в ТиНАО

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство двух домов завершили в проблемном жилом комплексе "Медовая долина" в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Корпуса 4 и 6 по адресу: поселок Марушкинское, ЗАО "Крекшино" возводил застройщик ООО "Логитек".

"Все конструкции и инженерные системы жилых домов прошли проверку, объекты готовятся к вводу в эксплуатацию. В них свои квартиры ожидают 772 пострадавших гражданина", – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время завершится строительство корпуса 5. После этого жильем будут обеспечены все 1219 пострадавших дольщиков, а объект исключат из дорожной карты.

Ранее эксперты рассказали, как застройщики обманывают покупателей квартир. Так, некоторые недобросовестные застройщики при долевом строительстве продают квартиру сразу нескольким семьям.