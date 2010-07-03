Учебный корпус пристроят к школе № 1293 в Кунцеве

К школе № 1293 в Кунцеве пристроят треугольный в плане учебный корпус. Новое здание будет рассчитано на 400 учеников старших классов, сообщает Агентство "Москва".
Четырехэтажный корпус расположится на улице Оршанская, владение 10, корпус 1-2. Общая площадь здания составит более 7 тысяч квадратных метров. Проект уже согласовала Москомархитектура.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, внешний облик здания будет состоять из гармоничного сочетания геометричных и строгих форм, с активным использованием витражного остекления. Фасад облицуют вентилируемыми панелями белого и серого цветов.
В новом корпусе будут учиться 9-11 классы. Внутри предусмотрены универсальные классы, кабинеты химии, иностранных языков, биологии, телестудия с монтажной комнатой, радио узел, кружок юннатско-ботанической деятельности и другие.
Ранее сообщалось, что в 2020 году на севере Москвы появится одна из крупнейших в России школ. В ней смогут обучаться 1,9 тысячи детей. Там будет три спортивных зала и актовый зал на 900 мест, фото- и киностудия и кабинеты робототехники.
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