Учебный корпус пристроят к школе № 1293 в Кунцеве

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

К школе № 1293 в Кунцеве пристроят треугольный в плане учебный корпус. Новое здание будет рассчитано на 400 учеников старших классов, сообщает Агентство "Москва".

Четырехэтажный корпус расположится на улице Оршанская, владение 10, корпус 1-2. Общая площадь здания составит более 7 тысяч квадратных метров. Проект уже согласовала Москомархитектура.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, внешний облик здания будет состоять из гармоничного сочетания геометричных и строгих форм, с активным использованием витражного остекления. Фасад облицуют вентилируемыми панелями белого и серого цветов.

В новом корпусе будут учиться 9-11 классы. Внутри предусмотрены универсальные классы, кабинеты химии, иностранных языков, биологии, телестудия с монтажной комнатой, радио узел, кружок юннатско-ботанической деятельности и другие.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на севере Москвы появится одна из крупнейших в России школ. В ней смогут обучаться 1,9 тысячи детей. Там будет три спортивных зала и актовый зал на 900 мест, фото- и киностудия и кабинеты робототехники.