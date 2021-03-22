Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на участках трех улиц в центре столицы перекроют ночью 23 марта. Ограничения связаны с киносъемками, заявили в информационном центре транспортного комплекса города.

"Перекрытия вводятся в связи с проведением киносъемок в ЦАО", – говорится в сообщении ведомства.

Так, с 0:01 до 05:00 движение будет перекрыто на Хохловском переулке – от дома 2/1, строения 1, до дома 15, а также водители не смогут проехать по Колпачному переулку в районе дома 14/5, строения 1.

Помимо этого, для водителей будет временно недоступен участок Большого Трехсвятительского переулка – от дома 2/1, строения 8, до Хохловского переулка.

Ранее говорилось, что закрытый участок Калужско-Рижской линии метро могут запустить раньше срока. Сейчас нет движения поездов между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки".