Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" на время весеннего паводка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Возле парка "Зарядье" установят барьер из водоналивных бонов на время весеннего паводка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в столице данные конструкции используют не первый год. Так, при резком повышении температуры они позволяют предотвратить подтопления причала и подземного пешеходного перехода, который находится рядом с парком.
Кроме того, заммэра отметил, что водоналивные боны представляют собой отдельные эластичные резервуары в виде замкнутого рукава. Его внешняя оболочка выполнена из сверхпрочной полимерной ткани. Боны накачивают воздухом и потом заполняют водой для утяжеления конструкции.
Бирюков уточнил, что на причале "Зарядье" в 2021 году используют 12 бонов. Длина каждого из них составляет 30 метров, диаметр – 1 метр. Работы проведут после получения прогноза о времени пропуска весеннего паводка.
Ранее заммэра рассказал, что за последние 11 лет в Москве не было ни подтоплений из-за весеннего паводка, ни аварий на сетях. Он отметил, что прошедшая зима запомнится рекордными осадками и сильными морозами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: