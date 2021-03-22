Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" на время весеннего паводка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возле парка "Зарядье" установят барьер из водоналивных бонов на время весеннего паводка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице данные конструкции используют не первый год. Так, при резком повышении температуры они позволяют предотвратить подтопления причала и подземного пешеходного перехода, который находится рядом с парком.

Кроме того, заммэра отметил, что водоналивные боны представляют собой отдельные эластичные резервуары в виде замкнутого рукава. Его внешняя оболочка выполнена из сверхпрочной полимерной ткани. Боны накачивают воздухом и потом заполняют водой для утяжеления конструкции.

Бирюков уточнил, что на причале "Зарядье" в 2021 году используют 12 бонов. Длина каждого из них составляет 30 метров, диаметр – 1 метр. Работы проведут после получения прогноза о времени пропуска весеннего паводка.

Ранее заммэра рассказал, что за последние 11 лет в Москве не было ни подтоплений из-за весеннего паводка, ни аварий на сетях. Он отметил, что прошедшая зима запомнится рекордными осадками и сильными морозами.