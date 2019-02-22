Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 14 по 16 марта. Об этом сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Это возможность показать москвичам наших предпринимателей, которые работают в совершенно разных сферах, от ретейла до креативных технологий. Ядром акции хотим сделать компании, которые работают в сфере торговли и ресторанного бизнеса", – цитирует его ТАСС.

В первой в 2019 году акции "День без турникетов", которая прошла с 7 по 9 февраля, приняли участие более 30 столичных площадок. Акция охватила музеи, детские технопарки, креативные пространства и научно-образовательные центры. Мероприятия объединила тема "Создаем будущее".

Ранее сообщалось, что власти Москвы в 2019 году планируют в два раза увеличить число участников акции "День без турникетов". В 2018 году прошло пять таких акций, в которых участвовало 120 компаний и около 50 тысяч горожан.

Акцию "День без турникетов" проводят в столице с 2012 года. Ее участниками стали почти 10 тысяч человек и около 50 предприятий. На экскурсиях участники акции могут познакомиться с историей московской промышленности, узнать о ее современных достижениях. На некоторых предприятиях можно приобщиться к производственному процессу – собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.