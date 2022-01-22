Бирюков рассказал о планах по благоустройству у станции метро "Внуково"

10:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Благоустройство территории около станции метро "Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена начнется в 2022 году. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что вблизи аэропорта "Внуково" не хватает удобных пешеходных маршрутов и мест для ожидания транспорта.
"В рамках благоустройства планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро "Внуково" будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта", – уточнил представитель мэрии.
Бирюков также уточнил, что для удобства пассажиров установят остановочные павильоны со слотами для зарядки гаджетов.
Работы состоятся на привокзальной площади, на улице Центральная, а также на улицах 1-я и 2-я Рейсовая. Воздушные коммуникации будут убраны под землю, на маршрутах также появятся обновленные тротуары, уличные фонари и лавочки.
На территории рядом со станцией метро "Внуково" проведут озеленение. Планируется высадить 50 деревьев и 100 кустарников, а также газоны общей площадью 9,9 тысячи квадратных метров.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в 2021 году специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили территории около трех станций второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Работы завершили на станциях Щукинская, Курьяново и Печатники.
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