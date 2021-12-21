Бочкарев: завершены работы по облицовке козырька трибун стадиона "Москвич"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На стадионе "Москвич" завершились работы по облицовке козырька трибун зеркальными кассетами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Вес металлоконструкций козырька с учетом зеркального остекления составляет около 900 тонн. Его особенность заключается в том, что он закреплен на конструкциях консольного типа и имеет 11 точек опоры. Для сборки был задействован 350-тонный кран", – уточнил Бочкарев.
По его словам, строители закончили отделочные работы в стрелковой галерее и приступили к комплектации тира. Работы планируется полностью завершить до конца 2021 года.
Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что тир будет предназначен для стрельбы из малокалиберного и пневматического оружия. Также там появятся четыре галереи, раздевалки, оружейный блок, комната инструктажа, помещение для судейской комиссии и мастерская по ремонту оружия. Всего в тире смогут находиться 74 человека.
Ранее Сергей Собянин поручил ускорить завершение строительства легкоатлетического манежа в Алтуфьеве. Объект планируется сдать в I–II квартале следующего года.
На Волгоградском проспекте продолжается реконструкция стадиона "Москвич"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: