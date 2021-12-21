Бочкарев: завершены работы по облицовке козырька трибун стадиона "Москвич"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На стадионе "Москвич" завершились работы по облицовке козырька трибун зеркальными кассетами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Вес металлоконструкций козырька с учетом зеркального остекления составляет около 900 тонн. Его особенность заключается в том, что он закреплен на конструкциях консольного типа и имеет 11 точек опоры. Для сборки был задействован 350-тонный кран", – уточнил Бочкарев.

По его словам, строители закончили отделочные работы в стрелковой галерее и приступили к комплектации тира. Работы планируется полностью завершить до конца 2021 года.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что тир будет предназначен для стрельбы из малокалиберного и пневматического оружия. Также там появятся четыре галереи, раздевалки, оружейный блок, комната инструктажа, помещение для судейской комиссии и мастерская по ремонту оружия. Всего в тире смогут находиться 74 человека.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить завершение строительства легко­атлети­ческого манежа в Алтуфьеве. Объект планируется сдать в I–II квартале следующего года.