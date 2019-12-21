Поликлиника, метро и парки. Как меняется Бутырский район

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Бутырский район считается одним из старейших в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Первые документальные свидетельства, в которых упоминаются эти земли, относятся к XIV веку.

В районе или в непосредственной близости от него расположены сразу шесть станций трех метро: "Савеловская", "Дмитровская" и "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Фонвизинская" и "Бутырская" Люблинской линии, а также открывшаяся в 2018 году станция "Савеловская" Большой кольцевой линии.

Здесь же совсем недавно появилась точка пересечения двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2). На востоке района находится станция Останкино Октябрьской железной дороги. В будущем она войдет в состав МЦД-4.

На днях на улице Яблочкова завершилось строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений. Новое здание поликлиники оснащено современным оборудованием, имеет удобную логистику и комфортные просторные кабинеты.

По плану в новое здание переедут все три амбулаторных учреждения района: женская консультация, а также детское и взрослое отделения поликлиники.

Также в районе отремонтировано сразу несколько медучреждений: здания филиала № 4 городской поликлиники № 12 и детской стоматологической поликлиники № 39.

На улице Яблочкова появился и новый детский сад. Он рассчитан на 120 мест – семь групп детей от двух до семи лет. В нем есть бассейн и спортзалы.

В прошлом году в Бутырском районе открыли ледовый дворец. Расположился он недалеко от станции метро "Тимирязевская". Помимо главной арены, во дворце есть универсальный спортивный зал с разметкой для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Для любителей танцев открыт зал хореографии с нескользящим покрытием.

Жители района могут прогуляться в Гончаровском парке и природном комплексе "Яблоневый сад". Недавно парк "Яблоневый сад" реконструировали. Обновили его территорию, восстановили сад, выложили дорогу из брусчатки, высадили березы, липы, дубы и клены, оборудовали велосипедные и прогулочные дорожки.

А Гончаровский парк создали не так давно – в 2014 году. Он стал одним из мест, где отмечают крупные городские и государственные праздники. Здесь появились велодорожки, каток, разбиты цветники и оборудована зона для пляжного отдыха.