Срок подачи заявок на конкурс "Цветочный джем–2019" продлен до конца декабря

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Прием заявок на участие в третьем Открытом международном конкурсе городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем–2019" продлен. Об этом сообщил оргкомитет мероприятия, который также объявил имена членов экспертного совета. Каждый сможет подать заявку вплоть до конца декабря текущего года. Прием проектов также продлевается до 20 января 2019 года.

Подобное решение было принято в связи с высоким интересом к конкурсу и большим количеством желающих принять в нем участие. "Мы очень рады, что третий конкурс "Цветочный джем" вызвал такой ажиотаж. Ведь это значит, что повысится качество отобранных к реализации садов. В связи с высоким интересом к конкурсу было решено продлить срок подачи заявок до конца декабря. В 2019 году у участников появится уникальная возможность создавать проекты в коллаборации с такими профессионалами мирового масштаба, как Джеймс Бассон, ставший автором сада "Кармен" в сквере Майи Плисецкой, Питер Финк и Мэтью Чайлдс", – рассказала представитель оргкомитета Юлия Молотковская.

Концепцией конкурса, в рамках которого в прошлом году было использовано более миллиона живых растений и цветов и реализовано более 1,5 тысячи садов во всех округах Москвы, станут сады постоянного цветения. Это позволит жителям и гостям столицы наслаждаться яркими ландшафтными проектами на площадях, скверах и аллеях города не несколько недель, как это было в прошлые годы, а четыре месяца – с июня по сентябрь.

Тема конкурсного задания для участников профессиональных номинаций – "Летние сады Москвы". После окончания приема проектов их рассмотрит экспертный совет и выберет финалистов, чьи сады будут реализованы на общественных пространствах столицы. Имена отобранных участников объявят в начале марта.

Оценивать представленные проекты будут ведущие специалисты в области ландшафтного дизайна и архитектуры не только из России, но и из других стран, вошедшие в экспертный совет конкурса. Они же станут менторами финалистов на стадии доработки проектов, если она окажется необходимой, и адаптации их к выбранным локациям, где сады будут реализованы. Таким образом, у всех финалистов конкурса появится уникальная возможность поработать в коллаборации вместе с мэтрами ландшафтной архитектуры и дизайна.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В экспертный совет войдут такие признанные во всем мире профессионалы как:

– Джеймс Бассон, многократный призер выставок RHS (Королевского общества садоводов), победитель Челси-2017 и полный аккредитованный член SGD (Общества садовых дизайнеров) Великобритании и Федерации ландшафтных дизайнеров Франции, ландшафтный архитектор и дизайнер.

– Питер Финк, урбанист, художник, ландшафтный архитектор из Великобритании, лауреат многочисленных международных премий, написавший книги на тему "Публичное искусство и архитектура" и основавший Studio Fink.

– Мэтью Чайлдс, ландшафтный дизайнер из Великобритании, основатель Matthew Childs Design studio, который был председателем жюри первого конкурса "Цветочный джем" в 2017 году. На его счету многократные победы на самых престижных садовых выставках. Он дважды становился обладателем золотых медалей RHS (Королевского общества садоводов), в 2018 году получил звание квалифицированного судьи RHS.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Также в экспертный совет войдут профессионалы ландшафтной архитектуры и дизайна из России:

– практикующий ландшафтный архитектор, руководитель мастерской NB-GARDEN Наталья Борисова. Она многократно получала награды на престижных выставках, и сама не раз становилась членом жюри подобных мероприятий.

– инженер-строитель, преподаватель ВШЭ, ведущий авторского курса инженерной подготовки территорий Глеб Калюжнюк.

– Ландшафтный дизайнер, куратор и преподаватель профиля "Ландшафтный дизайн" Школы дизайна НИУ ВШЭ, руководитель проектов в "ART-Проект DEREVCE" – Марина Пономарева.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

– главный ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", лауреат Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации "Ландшафтный архитектор года-2012" Артем Паршин.

– преподаватель курса "Ландшафтное проектирование городских территорий бульвара и двора" в филиале МГТУ им. Баумана на кафедре ландшафтной архитектуры – Игорь Сафиуллин. В 2016 и 2017 годах он руководил отделом по садово-парковой и природоохранной работе парка "Зарядье".

– ландшафтный дизайнер, один из организаторов Школы современного ландшафта, руководитель компании "Belstudio", художник, преподаватель, мастер садовой колористики – Людмила Белых.

Заседание экспертного совета состоится 1-3 марта 2019 года в Москве на территории "Аптекарского огорода". К нему будет приурочена Международная ландшафтная конференция "Цветочного джема", которая продлится три дня. По словам организаторов конкурса, экспертный совет еще не сформирован полностью и в нем будут появляться новые имена.