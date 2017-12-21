Установку и украшение новогодних елей завершили в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
К новогодним праздникам в Москве установили 266 искусственных елей. Они украсили улицы, парки, скверы и площади столицы. Ели высотой 25 метров можно увидеть на Лубянской площади и на Воробьевых горах. Кроме того, настоящая 27-метровая ель появилась на Соборной площади Кремля.
Еще одну 25-метровую ель горожане могут увидеть на Воробьевых горах напротив главного здания МГУ. 20-метровые ели появились на Поклонной горе и на площади Гагарина.
Накануне днем заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина открыла на Кузнецком мосту галерею новогодних елей от известных российских модельеров, сообщает оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".
Праздничные деревья украсили Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Ульяна Сергеенко, Катя Добрякова, Юлия и Алиса Рубан, Анастасия Романцова и Юлия Калманович. Акция проводится в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
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