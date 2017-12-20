Москву украсили елки от дизайнеров Юдашкина, Чапурина, Сергеенко

Фото: Оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны"

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина открыла на Кузнецком мосту галерею новогодних елей от известных российских модельеров, сообщает оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".

Праздничные деревья украсили Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Ульяна Сергеенко, Катя Добрякова, Юлия и Алиса Рубан, Анастасия Романцова и Юлия Калманович. Акция проводится в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

По словам Валентина Юдашкина, на создание елки его вдохновила сказка "Морозко" и очарование зимней природы. Отсюда и доминирующие тона – серебряный, белый и перламутрово-серебристый. Модельер Катя Добрякова вдохновилась сказкой "Щелкунчик и Мышиный король".

Елка Юлии Калманович создана по мотивам сказки "12 месяцев". А вот дизайнеры Игорь Чапурин и Ульяна Сергеенко выбрали сказки Александра Пушкина: ель Сергеенко украсили Царевна Лебедь, кот ученый и белка с золотыми орешками, а Чапурин за основу украшений взял "Сказку о рыбаке и рыбке".

Анастасия Романцова назвала свою дизайн-концепцию "В гостях у сказки", а модельеры Алиса и Юля Рубан воссоздали волшебный мир произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье".

Сергунина рассказала, что за последние годы Москва вошла в число мировых законодателей мод. За рубежом становятся популярны коллекции российских дизайнеров, как никогда востребованы архитектура Москвы, искусство и театр.

"И сама столица стала модной, о чем говорят, например, международные рейтинги туристической привлекательности", – добавила вице-мэр. В частности, Москва попала в тройку самых популярных городов мира 2017 года по версии Instagram. А авторитетная американская деловая газета The Wall Street Journal включила Москву в топ-5 интересных направлений для путешествий в зимние каникулы.