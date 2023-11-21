В Москве провели реабилитацию участка реки Нищенки в ЮВАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты провели реабилитационные работы на участке реки Нищенки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Основная задача состояла в восстановлении пропускной способности водоема.

"Это, в свою очередь, позволит водосточной сети, связанной с рекой, пропускать больший объем осадков", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В ходе работ специалисты очистили русло реки от 1,5 тысячи кубометров иловых отложений и укрепили береговую полосу протяженностью 850 метров.

Река Нищенка стала третьим по длине притоком Москвы-реки, площадь ее бассейна оценивается в почти 70 квадратных метров, а длина составляет 12,4 километра.

Ранее стало известно, что после благоустройства на Южном речном вокзале Москвы там создали зоны отдыха и прогулочную набережную. Как уточнял заммэра Петр Бирюков, в рамках проекта на территории замостили пешеходную зону. Сейчас ее площадь составляет 18,2 тысячи квадратных метров. Там сделали парковку, удобные проезды и подъезды для транспорта.

До этого в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что территория возле станции столичного метрополитена "Физтех", где ведутся работы по благоустройству, готова на 60%. Там отметили, что основная цель проекта заключается в организации удобных подходов и подъездов к станции.

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