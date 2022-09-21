Флешмоб "Вальс народов России" на ВДНХ стал самым массовым в мире

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На ВДНХ прошел флешмоб "Вальс народов России" с участием 3 075 пар, который вошел в Книгу рекордов РФ как самый массовый в мире вальс. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РФ.

"На ВДНХ 21 сентября состоялось самое масштабное событие в рамках Года культурного наследия – "Вальс народов России". <...> Мероприятие вошло в Книгу рекордов России в категории "Самый массовый вальс в мире", побив рекорд итальянцев 2018 года в 1 598 пар. "Вальс народов России" собрал 3 075 танцующих пар", – говорится в сообщении.

Пары станцевали вальс под сюиту Георгия Свиридова "Метель" в живом исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижера Ивана Рудина. В мероприятии могли принять участие все желающие от любителей до профессиональных танцоров.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столичных парках постепенно открываются осенние фотовыставки, рассказывающие об истории усадеб Москвы и уникальной природе России.

Москвичи смогут ознакомиться с выставками "Московские подвижники", "Из жизни зеленого мира", "Времена года в усадьбе Воронцово" и другими экспозициями. Они будут работать в 14 городских зонах отдыха до конца ноября.