Отопление включили в 98% жилых домов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тепло уже подается в 99% соцобъектов и 98% жилых домов в Москве, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, все работы проходят в штатном режиме, специалисты включают отопление в соответствии с графиком.

"Завершаются мероприятия по включению отопления в значимых социальных учреждениях и жилых домах, теплом обеспечены 99 и 98% таких объектов соответственно", – сказал он.

Как отметил Бирюков, теплом уже начали обеспечивать предприятия торговли и промышленности.

Заммэра добавил, что включать отопления в этом году начали раньше из-за похолодания. К подаче тепла в школах, детских садах и больницах приступили 5 сентября.

Ранее в Москве провели испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона. По словам Бирюкова, в общей сложности специалисты подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.

