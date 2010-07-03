Колонна из 3,5 тыс байкеров проехала по Садовому кольцу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 21 сентября, в мотопараде по Садовому кольцу участие приняли 3,5 тысячи байкеров, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы надеемся, что с каждым годом такие фестивали будут становиться популярнее. Праздники помогают поближе познакомиться с мотокультурой и напоминают о том, как важно взаимоуважение на дороге", – приводит слова Ликсутова "Интерфакс".

Участники осеннего мотофестиваля собирались на проспекте Академика Сахарова. Колонна проследовала по Садовому кольцу и вернулась обратно. Возглавило заезд одно из мотосообществ, очередность движения мотоклубов определил жребий.

Байкеры соблюдали правила дорожного движения и не допустили ни одного ДТП. На всем маршруте колонну сопровождали сотрудники УГИБДД по столице.

Ранее Ликсутов поздравил горожан с закрытием мотосезона 2019 года. Заммэра отметил, что число ДТП с мотоциклистами сократилось. По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы смертность была нулевой.

Для горожан подготовили мотодром и выставку новинок мотопроизводителей. Для гостей организовали детскую зону, фуд-корт и площадки, посвященные здоровому образу жизни.