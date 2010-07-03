В Москве стартовал осенний мотофестиваль

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Осенний мотофестиваль стартовал в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил горожан с закрытием мотосезона 2019 года.

"Конечно, это не значит, что мотоциклистов не будет на дорогах. Самое главное – это безопасность на дорогах, сделать так, чтобы смертность на дорогах была нулевая. Мотоциклисты должны показать своим примером, что это возможно", – заявил он.

Ликсутов отметил, что число ДТП с мотоциклистами сократилось. По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы смертность была нулевой.

Байкеры проедут от проспекта Сахарова по Садовому кольцу. Затем они вернутся обратно на проспект, где ожидается шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов. На сцене можно будет увидеть Uma2rman, рэперов Джигана и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.

Для посетителей организовали мотодром и выставку новинок мотопроизводителей. Открыты детская зона, фуд-корт и площадки, посвященные здоровому образу жизни.