В Москве стартовал осенний мотофестиваль

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил горожан с закрытием мотосезона 2019 года. "Конечно, это не значит, что мотоциклистов не будет на дорогах. Самое главное – это безопасность на дорогах, сделать так, чтобы смертность на дорогах была нулевая. Мотоциклисты должны показать своим примером, что это возможно", – заявил он.
Ликсутов отметил, что число ДТП с мотоциклистами сократилось. По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы смертность была нулевой.
Байкеры проедут от проспекта Сахарова по Садовому кольцу. Затем они вернутся обратно на проспект, где ожидается шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов. На сцене можно будет увидеть Uma2rman, рэперов Джигана и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.
Для посетителей организовали мотодром и выставку новинок мотопроизводителей. Открыты детская зона, фуд-корт и площадки, посвященные здоровому образу жизни.
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