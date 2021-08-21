В Большом Каретном переулке отремонтируют дом 1928–1929 годов постройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Шестиэтажный дом в Большом Каретном переулке 1928–1929 годов постройки отремонтируют, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В здании планируют провести внешние и внутренние работы.
"Благодаря региональной программе капитального ремонта, реализующейся с 2015 года, в столице на постоянной основе модернизируется как внешний вид, так и инженерные коммуникации жилых зданий. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта шестиэтажного дома, построенного в 1928–1929 годах по индивидуальному проекту", – приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
Как уточняется, в ходе работ планируют покрасить цоколь, стены, карнизы и откосы жилого дома по подготовленной поверхности. Также в проект входит ремонт поясков, замена оконных отливов, восстановление площадки входа в здание, устройство новых флагодержателей и системы наружного водостока.
Помимо этого, специалисты частично заменят системы электроснабжения, водоотведения, отопления и водоснабжения. Также предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему дому.
Ранее сообщалось, что в историческом доме на Мантулинской улице проведут капитальный ремонт. Так, будет заменена облицовка цоколя, покрашены стены, установлены новые двери, а также карнизы и системы наружного водостока. Вместе с тем в доме заменят информационные доски, почтовые ящики, таблички с номером подъезда и этажа. Кроме того, рабочие обновят стены и потолки, поменяют напольное покрытие и двери в местах общего пользования.
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