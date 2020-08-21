Столичных водителей предупредили о заторах в пятницу вечером

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Вечером в пятницу, 21 августа, в Москве ожидаются заторы на магистралях по направлению в область, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Движение будет затруднено на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Каширском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе, улицах Люблинской и Профсоюзной.

Заторы также возможны в местах проведения дорожных работ – на Рижской эстакаде, внутренней стороне 8-го километра МКАД и в Северянинском путепроводе в сторону области.

Затруднения на дорогах прогнозируются с 16:00 до 20:00. Горожанам предложили переждать час пик.

В ночь на 22 августа перекроют движение транспорта по Краснопресненскому путепроводу и на ряде съездов с него. Ограничения необходимы для проведения ремонтно-восстановительных работ.

По 8 октября ограничено движение транспорта на Вишневой улице. Ограничения от Тушинской улицы, дома 16, до Вишневой улицы, дома 4, вводятся из-за проведения инженерных работ.