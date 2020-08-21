Движение по Краснопресненскому путепроводу перекроют 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта по Краснопресненскому путепроводу и на ряде съездов с него перекроют 22 августа, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ограничения необходимы в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Полное перекрытие будет действовать с 2:00 до 5:00. Оно коснется самого путепровода, а также съезда с улицы Ходынской на Краснопресненский путепровод, съезда с АЗС "Лукойл" на улице 1905 года владении 14–16, строении 1, на Краснопреснеский путепровод.

Помимо этого, перекроют движение по Улице 1905 пересечения с улицей Сергея Макеева до Краснопресненского путепровода, на съездах с Хорошевского шоссе, по улице Поликарпова и улице Беговой – от улицы Поликарпова на Краснопресненский путепровод.

Ранее сообщалось, что в Москве для таксистов закрыли три выделенные полосы. Им запрещено ездить по проспекту Мира – от улицы Кибальчича до Ростокинской в направлении области, по выделенной полосе на дублере Ярославского шоссе – от улицы Холмогорской до Вешних Вод в направлении центра.