Схема движения изменилась на Авиационной улице в районе Шереметьево

Фото: Москва 24/Роман Васильев
В районе Шереметьево на улице Авиационной скорректировали схему движения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"С 14 августа в связи с реконструкцией дороги в районе терминалов B и С аэропорта Шереметьево скорректирована схема движения автотранспорта по улице Авиационной", – заявили в ведомстве.
На время изменений проезд будет открыт только по двум полосам. На других участках дороги планируется заменить дорожное покрытие и обновить инженерные коммуникации.
Работы по реконструкции Авиационной улицы планируется завершить до конца 2020 года.
Ранее стало известно, что 16 августа будет перекрыто движение транспорта в районе Смоленской улицы. Ограничения введут на период киносъемок.
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