Дептранс предупредил о затруднениях движения на ТТК, МКАД и ряде магистралей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
В столичном департаменте транспорта предупредили автомобилистов о возможных затруднениях движения на Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Дорожные работы в Шереметьевском тоннеле закончились. Но начались новые на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), Рижской эстакаде, а также на улице Большой Академической – там теперь плотно", – рассказали в ведомстве.
Из-за дорожных работ возможны заторы на внутренней стороне ТТК у Рижской эстакады, на обеих сторонах Киевского путепровода, Волоколамском шоссе в районе 68-го километра МКАД, а также на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы и на улице Большой Академической сразу после Алабяно-Балтийского тоннеля.
Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы рассказали о временных ограничениях движения, которые вступят в силу с 5 августа 2020 года и продлятся до 28 февраля 2021 года. Это Комсомольский проспект и переулок Хользунова.
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