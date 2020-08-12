Движение на участке 1-го Электрозаводского переулка перекроют 16 августа

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение транспорта на участке 1-го Электрозаводского переулка на востоке Москвы перекроют 16 августа из-за съемок. Об этом предупредили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

"Перекрытия в связи с проведением съемок вводятся на участке 1-го Электрозаводского переулка от пересечения с улицей Буженинова до пересечения с улицей Девятая Рота", – рассказали в службе.

Ограничение вводится на период с 8:00 до 14:00. При этом проезд транспорта будет разрешен периодами – закрывать дорогу будут на дубли до пяти минут.

Ранее ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" предупредило о перекрытиях движения на трассе М7 "Волга". Некоторые участки магистрали, расположенные в Московской области, будут недоступны 18 и 20 августа.

