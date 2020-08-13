Движение в районе Смоленской улицы перекроют утром 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта перекроют в районе Смоленской улицы утром 16 августа, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ограничения связаны с проведением киносъемок. Перекрытия будут действовать на период с 5:30 до 7:00. Закрывать дорогу будут на дубли до пяти минут.

Перекрывать будут съезд со Смоленской набережной на Бородинский мост в сторону области и Смоленскую улицу – от Бородинского моста до дома 10.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке 1-го Электрозаводского переулка на востоке Москвы перекроют 16 августа из-за съемок. Ограничение вводится на период с 8:00 до 14:00.