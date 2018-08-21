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Москва 24

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Город

21 августа, 10:24

Трехмерные фигуры танцовщиков установят к Дню города

город культура фестивали

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 50 арт-объектов украсят центральные площадки празднования Дня города в Москве 8 и 9 сентября. Среди них будут 3D-фигуры звезд "Русских сезонов" Сергея Дягилева, сообщает оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".

Как напомнили в оргкомитете, проект Дягилева оказался самым успешным в продвижении русского искусства на Запад. Благодаря "Русским сезонам" европейцы открыли для себя русскую живопись, музыку и балет.

Ко Дню города создадут 32 объемные фигуры знаменитых танцовщиков "Русских сезонов": Вацлава Нижинского, Леонида Мясина, Иды Рубинштейн. Они предстанут перед москвичами в костюмах, выполненных по эскизам знаменитых художников того времени − Бакста, Бенуа и Коровина.

В оргкомитете "Московских сезонов" уточнили, что арт-объекты изготовят на 3D-принтере, пояснив, что масштабные изделия печатают со скоростью 35 сантиметров в час. Высота каждой фигуры составляет 2,1 метра.

Ране сообщалось, что в День города москвичи посадят 540 тысяч цветов. Участники любительского конкурса украсят город георгинами, хризантемами и бегониями в рамках фестиваля "Цветочный джем".

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