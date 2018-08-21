В День города москвичи посадят 540 тысяч цветов

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Более 15 тысячи любительских цветников появится в столице. Горожане − участники любительского конкурса − высадят около 540 тысяч георгинов, хризантем, бегоний и других растений в рамках фестиваля "Цветочный джем", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сажать цветы будут с 09:00 до 17:00 в День города, 9 сентября, под руководством профессиональных ландшафтных дизайнеров.
Как уточнили в оргкомитете фестиваля, на 1,5 тысячах площадок предстоит создать от десяти до 15 цветников размером 1,2 на 1,4 метра. Оформить клумбы можно будет 30 видами растений, включая знакомые дачникам георгины, шалфей, котовник и овсяницу. "На площадках будут дежурить опытные садоводы, они обеспечат участников необходимыми растениями и инвентарем", − добавили в пресс-службе.
Чтобы принять участие в любительском конкурсе, нужно зарегистрироваться на странице фестиваля на сайте "Московские сезоны", указав фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты. Также необходимо будет выбрать район, округ и одну из площадок для высадки клумб.
Фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" стартует 30 августа и продлится до 9 сентября. В дни фестиваля город украсят цветочные композиции из более чем четырех миллионов растений. 19 августа в столице начался монтаж выставочных садов, которые стали финалистами Открытого международного конкурса.
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