В столице начался монтаж выставочных садов к фестивалю "Цветочный джем"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В столице подходит к концу монтаж выставочных садов, которые стали финалистами Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем", а также проектов знаменитых мировых дизайнеров. Об этом передает Агентство "Москва".
"На Манежной площади 19 августа началось возведение конструкции "Ботаническая мистерия" от голландки Керри Престон, которая стала лучшим ландшафтным дизайнером 2016 года по версии Американской ассоциации ландшафтных дизайнеров. В ее саду можно будет увидеть особенные сорта канн, которые вывел коллекционер водных растений Александр Марченко специально для украшения олимпийских объектов в Сочи", – отмечают организаторы цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Также в этом году дизайнер выступила в качестве члена международного жюри конкурса "Цветочный джем". Сад в огненно-красных оттенках органично вписывается в исторический ландшафт городской среды.
Помимо этого, в Новопушкинском сквере Мария Сулимова представит выставочный сад "Краски в окнах", который представляет собой метафору хрупкого окружающего мира. Согласно задумке автора, каждый посетитель выставки сможет на время погрузиться в эпоху прошлого и понаблюдать за жизнью старшего поколения.
В этом году Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве во второй раз и приурочен к празднованию Дня города.
Ранее сообщалось, что рекордное количество цветов и растений высадят на XVI ежегодном фестивале "Цветы Подмосковья" в Ногинске. Всего флористических композиций будет более 42 тысяч, посетители смогут увидеть их с 23 по 25 августа.
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