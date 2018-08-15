Рекордное количество растений высадят на фестивале "Цветы Подмосковья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 42 тысяч цветов и растений высадят на XVI ежегодном фестивале "Цветы Подмосковья" в Ногинске с 23 по 25 августа, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.
По данным ведомства, на суд организационного комитета фестиваля и общественности представят композиции созданные из рекордного количества цветов. "К примеру, в прошлом году высадили около 21 тысячи растений", – цитирует министерство Агентство "Москва".
Специалисты посоревнуются в трех номинациях: "Цветник", "Цветник с элементами вертикального озеленения" и "Ландшафтный дизайн". Кроме того, предусмотрены дополнительные призы за оригинальную идею, зрительские симпатии, энтузиазм и оптимальное раскрытие темы. Участниками фестиваля станут более 45 организаций, в 2018 году тематика мероприятия – "Русские ландшафты".
В 2017 году фестиваль проводили в Истре, его посвятили творчеству писателя Антона Чехова.
В столице также пройдет конкурс ландшафтного дизайна под названием "Цветочный джем". Он начнется 30 августа. В некоторых районах Москвы уже начали устанавливать объекты к началу фестиваля. Сады появятся на Никольской улице, Рождественке, Тверской площади, в Столешниковом переулке, в Камергерском переулке и на Тверском бульваре.
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