Дни открытых дверей пройдут в культурных центрах Москвы 1 и 2 сентября

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Культурные центры столичного департамента культуры проведут единые дни открытых дверей перед началом учебного года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Бесплатные пробные занятия в кружках и секциях можно будет посетить 1 и 2 сентября с 10:00 до 20:00. Кроме того, для гостей проведут презентации новых студий и мастерских.
Как рассказала глава Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева,
в культурных центрах столицы можно найти самые разнообразные курсы и мастер-классы: от скрапбукинга до диджеинга или фехтования. "В течение двух дней можно будет не только сходить на бесплатные вводные занятия и мастер-классы, но и получить 10-процентную скидку на первый месяц занятий по выбранному направлению", − пояснила она.
В частности, в Культурном центре ЗИЛ 1 сентября состоится трехчасовой променад-концерт.
В нем примут участие те, кто учится играть на этнических барабанах. Свои постановки также представят актеры театральных студий, а Дом танца устроит перформанс Silence Art. Желающих поучаствовать в нем просят взять с собой наушники. Помимо этого, в центре пройдет презентация новой студии фехтования, курсов по робототехнике и шахматам.
Для юных москвичей в возрасте от шести до 17 лет в культурном центре имени Астахова на Люблинской улице проведут набор в школу журналистики "Пресс-центр UWOW". А подросткам старше 12 лет, которые интересуются работой со звуком, предложат курсы по звукорежиссуре и радиоблогингу Media Skills. Там они смогут вести передачи и развивать собственное онлайн-радио.
В культурном центре "Салют" на улице Свободы 2 сентября гости послушают выступление оркестра "Столичный джаз" и смогут посмотреть российские короткометражные фильмы, Кроме того, для посетителей организуют экскурсию по кулуарам культурного центра, которые обычно закрыты для широкой публики.
Подробная программа дней открытых дверей в культурных центрах представлена на их сайтах.
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