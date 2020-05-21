Более 250 объектов по программе реновации реализуется в столице

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259 домов и социальных объектов находятся в стадии проектирования и строительства по программе реновации в Москве, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"По состоянию на 21 мая по программе реновации жилищного фонда проектируются 92 объекта площадью 1,7 миллиона квадратных метров. В 167 корпусах площадью 2,3 миллиона "квадратов" ведется строительство", – рассказал Левкин.

Он напомнил, что в едином стандарте программы реновации заложены благоустройство расположенной рядом территории и улучшенная отделка квартир, которые укомплектованы необходимой сантехникой, на окнах установлены стеклопакеты, а кухни оборудованы электрическими плитами.

Дома по программе реновации строятся по индивидуальным проектам. Жилая площадь должна быть не меньше, чем в старых домах. Площадь кухни составит не менее девяти "квадратов". На одного человека в новом доме будет приходиться 27,5–30 "квадратов", в то время как в пятиэтажках этот показатель был около 18–20 квадратных метров.

Стены в комнатах, кухне и коридоре оклеены флизелиновыми обоями, в ванной и туалете облицованы плиткой. По всей длине рабочей зоны на кухне уложен керамический фартук. В зависимости от типа помещения на полу уложен ламинат, керамогранитная или керамическая плитка. Межкомнатные двери выполнены из шпона. Металлические входные двери утеплены.

В местах общего пользования в новых домах предусмотрены колясочные. Дополнительная площадь дает возможность установить лифты и увеличить коридоры.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее включены 5174 дома. Благодаря программе 350 тысяч московских семей – более миллиона человек – переедут в новые дома.

Для строительства жилья подобрана 431 стартовая площадка. Желающим также предлагается докупить площадь с гарантированной 10-процентной скидкой от размера доплаты.

С момента старта программы в эксплуатацию введены 56 жилых домов. К 2024 году планируется обеспечить начало переселения 25% участников программы реновации.