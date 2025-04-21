Инсталляцию с гирляндами убрали на Никольской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты сняли часть инсталляции с гирляндами и украшениями на Никольской улице в Москве, передает РИА Новости.

Работы проводились между торговым центром ГУМ и домом № 5/1, строением 3.

Раньше здесь висели украшения в виде шаров с гирляндами. Они подсвечивали улицу вечером. Теперь там остались только специальные растяжки. Однако на Никольской улице по-прежнему можно увидеть инсталляцию напротив торгового центра "Никольская Плаза".

Никольская улица стала пешеходной в 2013 году.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в текущем году на территории Восточного административного округа Москвы реализуют шесть проектов благоустройства. В частности, рабочие приведут в порядок парк "Янтарная горка", который находится недалеко от районного центра "Место встречи "Янтарь".

Там обновят пешеходные и беговые дорожки с резиновым покрытием, создадут зоны отдыха с лавочками и качелями под навесом и установят площадку с мини-амфитеатром и сценой для мероприятий.

