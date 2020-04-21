В Москве бесплатно продезинфицируют квартиры больных коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве продезинфицируют квартиры больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по столице.
"Кроме текущей дезинфекции, по указанию Управления Роспотребнадзора по Москве в случае госпитализации больного с коронавирусной инфекцией в квартире проводятся работы по заключительной дезинфекции", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что все работы проводятся на бесплатной основе сотрудниками "Московского городского центра дезинфекции". Они получают данные о квартирах больных коронавирусом от скорой помощи. Перед приездом в квартиру специалисты уточняют время и дату приезда с жителями по телефону.
В Роспотребнадзоре напомнили, что людям в спецодежде следует открывать дверь только после предъявления документа, который подтверждает их принадлежность к дезинфекционной службе. В квартире специалисты обработают двери, стены, полы, а также по возможности затронут посуду, белье, игрушки и уборочный инвентарь.
Аналогичные дезинфицирующие работы проведут и в подъезде гражданина. Обработке подвергаются входные группы, почтовые ящики, лифтовые холлы и лифты, лестничные марши и площадки, двери квартир, мусоропроводы и другие поверхности.
"В дальнейшем обработки проводятся до завершения двухнедельного карантина самостоятельно жильцами – в квартирах, управляющими компаниями – в местах общего пользования, в соответствии с памятками Роспотребнадзора", – заключили в пресс-службе.
В субботу в Москве состоялась четвертая по счету масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. В ходе нее специалистами было обработано более 300 миллионов квадратных метров.
В ходе обеззараживания пространств были обработаны покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов. Особое внимание при обработке специалисты уделили территориям медицинских учреждений, пространствам перед входом в метро, а также транспортно-пересадочным узлам и остановкам общественного транспорта.
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