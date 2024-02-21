Новые усадьбы Деда Мороза в трех московских парках продолжат работу до 31 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Усадьбы Деда Мороза, созданные по мотивам сказочных историй "Снежная королева", "Морозко" и "Простоквашино", продолжат работу до конца марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента культуры Алексея Фурсина, новые усадьбы Деда Мороза популярны как среди юных москвичей, так и их родителей. К середине февраля в них побывали уже около 100 тысяч человек. На площадках прошло более 1,9 тысячи мероприятий. В квестах и творческих занятиях с открытия приняли участие свыше 15 тысяч гостей.

"С учетом интереса жителей и гостей столицы к сказочным усадьбам приняли решение продлить их работу до 31 марта", – отметил Фурсин.

Желающие смогут встретить любимых героев, стать участниками приключенческих квестов или сделать подарки своими руками.

Территории усадеб и фуд-корты будут открыты ежедневно с 10:00 до 21:00. Тематические программы можно посетить с 12:00 до 21:00 в выходные и праздничные дни, а также во время школьных каникул. Мастер-классы для юных гостей будут проходить и по пятницам после обеда.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что пассажиры столичного метро отправили порядка семи тысяч писем Деду Морозу и своим родным в новогодние праздники. Пользователи могли бесплатно отправлять послания в любой регион России до конца январских праздников.

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