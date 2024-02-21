В кластере "Ломоносов" обсудят развитие столичного рынка венчурных инвестиций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В зале "Атом" кластера "Ломоносов" пройдет первая в 2024 году конференция венчурного хаба Московского инновационного кластера "Венчурный ландшафт: вызовы и возможности". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Участники познакомятся с ведущими экспертами венчурного рынка и потенциальными инвесторами, узнают о системе поддержки столичного бизнеса, пообщаются с представителями стартапов, корпораций, городских структур, а также с инвесторами", – указано в сообщении.

На мероприятии ожидается порядка 400 гостей, среди которых инвесторы, начинающие и опытные предприниматели, а также все, кто хочет разобраться в вопросах венчурного финансирования.

Участникам мероприятия представят панельные дискуссии с участием ведущих экспертов, а также состязание стартаперов и инвесторов. Кроме того, желающих познакомят с исследованием венчурного рынка за 2023 год.

Предприниматели познакомятся с инвесторами и узнают об актуальных мерах поддержки столичного бизнеса. Им также будет предоставлена возможность пообщаться с представителями стартапов, корпораций и городских структур.

Во время мероприятия будут открыты консультационные пункты, на которых будет представлена навигация по городским программам поддержки стартапов и инвесторов. Данное мероприятие станет для инвесторов площадкой для коммуникации с перспективными стартапами и обмена опытом с лидерами рынка.

Конференция пройдет 1 марта с 15:00 до 21:00 по адресу Раменский бульвар, дом 1. Программа мероприятия доступна на платформе i.moscow, для его посещения необходима предварительная регистрация.

Ранее в столице упростили процедуру для вступления в городской реестр стартапов и высокотехнологичных фирм. По словам Сергея Собянина, ранее компания должна была соответствовать двум из трех критериев, а теперь нужно лишь одному.

Подчеркивалось, что это наличие исключительных прав на изобретения, инвестиции в исследования, а также привлечение венчурного капитала в развитие фирмы. До этого мэр рассказывал, что каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города.

Собянин упростил доступ в городской реестр стартапам и технологичным компаниям