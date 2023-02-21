Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

До пятницы, 24 февраля, в столице сохранятся низкие температуры. Среда и четверг, 22 и 23 февраля, станут самыми холодными днями недели. Температура воздуха в столице может опуститься на 6–7 градусов ниже климатической нормы конца месяца.

"В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 118 градусов", – сообщил заммэра.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Регулирование осуществляется под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков. Процедура проходит поэтапно.

Минувшей ночью в столице зафиксировали минимальную температуру с начала февраля. На главной метеостанции столицы на ВДНХ столбики термометров опустились до -15,1 градуса.



Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала февраля

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