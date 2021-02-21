Около 23 тысяч новых книг для детей и подростков появилось в библиотеках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Книги зарубежных и отечественных писателей передали более чем 200 детским библиотекам и библиотекам семейного типа. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Порядка 23 тысяч изданий, выпущенных в период с марта 2019 года по март 2020 года, вошли в 14-й каталог "100 лучших новых книг для детей и подростков". Среди них – книга художницы Татьяны Уховой "Кузнечик" для самых маленьких, произведения эксперта по геральдике Мишеля Пастуро, произведение в жанре детского нон-фикшен "Происхождение человека" Маши Рупасовой и Станислава Дробышевского и другие.

"Каталог является своеобразным навигатором для родителей, учителей и библиотекарей в огромном мире современной литературы для детей и подростков. Там есть описание каждой книги, а также информация о ее авторе", – отметили в Московской дирекции по развитию культурных центров столичного Департамента культуры.

Библиотеки с новинками можно найти на интерактивной карте сайта "Библиогород". Поиск читален необходимо отфильтровать по параметру "Для детей", затем "Детская литература". Наличие конкретной книги из каталога можно узнать по телефону необходимой библиотеки.

Ранее стало известно, что читальни столицы подготовили свои программу ко Дню защитника Отечества. Библиотеки столичного департамента культуры также проведут онлайн-марафон "Отцы и дети". Его участниками станут авторы военной прозы и поэзии, а также потомки Маршалов Советского Союза.

