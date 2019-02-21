Восстановительные работы в коллекторе реки Неглинной завершены

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"Мосводосток" завершил восстановительные работы в коллекторе реки Неглинной, сообщает Агентство "Москва".

Обследование и очистка водосточных трубопроводов большого диаметра проводятся для подготовки городской водосточной сети к весеннему паводку. Это помогает выявить заторы и технические дефекты, которые впоследствии устраняются. Людям необходимо находиться в подземном трубопроводе, так что работы в связи с этим проводят преимущественно зимой, когда расход воды в коллекторах резко сокращается.

За зимний период 2018-2019 годы было обследовано более 2 300 километров. После одного из таких обходов рабочие выявили небольшие дефекты в конструкции участка коллектора от Театрального проезда до выхода в Москву-реку, который построен в 1966 году. Там появились небольшие трещины, которые нужно было заделать и привести в порядок.

В ходе работ использовался современный способ нанесения бетонной смеси методом сухого торкретирования. Торкретирование – более экономичный, быстрый и качественный метод. Он позволяет не только выполнять защитные "рубашки", но и восстанавливать поврежденные слои бетона, возводить новые конструкции, заделывать раковины, трещины и другие дефекты.

В конце декабря Сергей Собянин утвердил проект планировки коллектора дождевой канализации в районе Северный. Речь идет о проекте планировки территории линейного объекта. Трасса коллектора дождевой канализации проходит от улицы Арсюкова, вдоль коттеджной застройки, Старо-Марковского кладбища и далее до Челобитьевского шоссе.