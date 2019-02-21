Стала известна дата окончания реконструкции пассажа Попова на Кузнецком мосту

Реконструкцию пассажа Попова на Кузнецком Мосту планируется завершить до конца 2021 года, рассказал Агентству "Москва" директор департамента девелопмента компании KR Properties Александр Подусков.
Он отметил, что работы ведутся с существующим строением и увеличивать площадь здания не будут, его приспособят к современному использованию. Одна из задач – восстановление исторической функции.
Пассаж Попова общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров был построен архитектором Александром Рязановым в 1877 году. В здании размещались магазины меховых и ювелирных изделий, юридической литературы, фотографий и апартаменты.
В разные годы там размещались первая в Москве телефонная станция, банк, дирекция концертов контрабасиста Сергея Кусевицкого, редакция журнала "Русское обозрение", Госстрах СССР и библиотека. Сейчас здание является памятником культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в Ново-Переделкине реконструируют завод хлебобулочных изделий. У него появится несколько новых корпусов, а площадь производственного комплекса увеличится вдвое – до 24 тысяч квадратных метров.
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