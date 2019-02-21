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11:40

Стала известна дата окончания реконструкции пассажа Попова на Кузнецком мосту

город строительство

11:40

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Фото: google.maps

Реконструкцию пассажа Попова на Кузнецком Мосту планируется завершить до конца 2021 года, рассказал Агентству "Москва" директор департамента девелопмента компании KR Properties Александр Подусков.

Он отметил, что работы ведутся с существующим строением и увеличивать площадь здания не будут, его приспособят к современному использованию. Одна из задач – восстановление исторической функции.

Пассаж Попова общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров был построен архитектором Александром Рязановым в 1877 году. В здании размещались магазины меховых и ювелирных изделий, юридической литературы, фотографий и апартаменты.

В разные годы там размещались первая в Москве телефонная станция, банк, дирекция концертов контрабасиста Сергея Кусевицкого, редакция журнала "Русское обозрение", Госстрах СССР и библиотека. Сейчас здание является памятником культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Ново-Переделкине реконструируют завод хлебобулочных изделий. У него появится несколько новых корпусов, а площадь производственного комплекса увеличится вдвое – до 24 тысяч квадратных метров.

город строительство

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