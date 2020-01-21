Москвичи выбрали лучшие городские новинки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители столицы проголосовали за лучшие городские новинки, которые появились за последние три месяца 2019 года. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Москвичи выбрали 5 разработок из сферы здравоохранения, образования, культуры и цифровизации, которые их впечатлили больше всего.

Среди таковых оказалась малоинвазивная хирургия позвоночника, которую начали проводить в конце минувшего года в больнице имени В.В. Вересаева.

Благодаря новейшим технологиям врачи проводят эндоскопическое удаление межпозвонковых грыж. Отмечается, что при этом пациент быстрее восстанавливается, а также практически не остается рубцов после операции.

Также москвичи отдали предпочтение бесплатным экскурсиям на ВДНХ для людей с нарушением слуха. Участникам такой программы рассказывают об экспозициях при помощи профессиональных переводчиков с языка жестов.

Замыкает тройку лидеров услуга быстрой оплаты госпошлин и госуслуг в центрах "Мои документы". С конца 2019 года появилась возможность оплачивать их банковской картой или телефоном, поддерживающим технологии NFC. Это позволило упростить процесс оплаты, поскольку стало не нужно пользоваться терминалами и банкоматами в офисах или обращаться непосредственно в отделения банков.

Помимо этого горожане отметили новый детский технопарк "Инжинириум", который открылся в Войковском районе. Там для ребят действуют три лаборатории, посвященные робототехнике, арктическим композитам и космическим аппаратам.

Кроме того, москвичи отдали свои голоса за историю показаний счетчиков в личном кабинете на портале mos.ru. Новый виджет "Коммунальные услуги" теперь способен сохранять показания за предыдущие периоды, благодаря чему становится легче отследить данные. Также стала доступна функция внесения показателей по приборам учета воды на два месяца вперед.

Ранее жители столицы выбрали темы для Московской недели предпринимательства. Среди наиболее популярных оказались стартапы, а также молодежное и социальное предпринимательство.