В проекте "Активный гражданин" выбрали программу зимних развлечений в парках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за программу зимних развлечений в 17 парках столицы. В двух голосованиях поучаствовали 180 501 и 175 411 человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Большинство москвичей были заинтересованы программой в Парке Горького (68 606 проголосовавших). За зимние развлечения в парке "Сокольники" проголосовали 56 317 человек, в парке Победы на Поклонной горе – 30 641 человек. На четвертом месте по популярности оказался сад "Эрмитаж" (какую программу сформируют здесь, решали 29 549 горожан). На пятом месте оказался Измайловский парк – в составлении программы зимних развлечений для него поучаствовали 26 948 человек.
Как отмечается, 17% респондентов заявили, что не интересуются зимней программой в парках Москвы.
В материале говорится, что после голосования составили топ-5 зимних развлечений. Больше всего голосов набрали конкурсы и викторины. На втором месте оказались занятия по фигурному катанию, экскурсии по паркам заняли третье место, четвертое место досталось тематическим мастер-классам. Тренировки по скандинавской ходьбе заняли пятое место.
Этой зимой в столице работает около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры. Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах. Также в городе организованы места для моржевания.
Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.
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