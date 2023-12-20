В Москве пройдет второй конкурс проектов развития территории ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

В Москве начался прием заявок на конкурс "Золотой колос – 2024", который направлен на развитие территории ВДНХ. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, поучаствовать в конкурсе могут специалисты в области архитектуры, ландшафтного дизайна и строительства 18–35 лет, а еще творческие коллективы из России, Белоруссии и других стран СНГ. Для этого им необходимо будет подать заявку на сайте до 31 января 2024 года.

"Конкурсантам предстоит создать ландшафтно-архитектурную концепцию для территории между первым Лихоборским проездом и Сельскохозяйственной улицей", – уточнила заммэра.

Работы участников будут оцениваться по нескольким критериям: функциональность, эстетичность, масштабность, уникальность замысла и оригинальность.

Проекты можно сдать до 30 мая, а итоги и награждение будут подводить летом следующего года на ВДНХ. Так, за 1-е место можно получить премию в размере 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, а за третье – 100 тысяч рублей. Кроме того, три лучшие работы отметят свидетельствами и памятными статуэтками.

Профессиональное состязание организовали ВДНХ совместно с Союзом архитекторов России, Ассоциацией ландшафтных архитекторов РФ, Международной ассоциацией союзов архитекторов, Ассоциацией парков России, Всероссийского общества охраны природы и других организаций.

Уточняется, что данный конкурс организуют в Москве уже во второй раз. В первом сезоне участники подготавливали проекты обновления пяти въездных групп ВДНХ: "Север-1", "Север-2", "Север-3", Совхозного и Хованского въездов. Тогда победителем стала команда из Казани.

Ранее сообщалось, что московские проекты стали лауреатами международной архитектурной премии "Золотой Трезини". Победителями оказались павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ и станция "Пыхтино" столичного метро. Павильон получил премию в номинации "Лучший реализованный проект реставрации объекта культурного наследия ХХ века", а станция – в номинации "Лучший реализованный проект интерьера общественного пространства".



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