Столичный производитель оснастил интернетом поезд Деда Мороза

Фото: пресс-служба ОАО "Российские железные дороги"

Столичная компания "Инкарнет" обеспечила передвижную резиденцию Деда Мороза интернетом и связью по маршруту следования. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания работает на рынке с 2007 года. Она разрабатывает, выпускает и внедряет комплексные решения по обеспечению транспорта проводным интернетом.

"Предприятие активно развивается – в 2023-м оно вдвое увеличило производственные мощности благодаря запуску новых линий. Произведенный в этом году тысячный сетевой агрегатор обеспечил связью и выходом в интернет поезд Деда Мороза", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства столицы.

Поезд Деда Мороза оснащен приемной, вагонами для проведения игр и квестов, вагонами-ресторанами, а также лавкой с сувенирами. В 2023 году маршрут состоит из 83 остановок в разных городах. В Москву поезд прибудет 27 декабря на Белорусский вокзал.

Помимо транспорта Деда Мороза, оборудование московское компании используется в поездах дальнего следования и "Ласточках". Всего у компании около тысячи успешных кейсов.

"Мы оснащаем беспроводным интернетом поезда дальнего следования, частные автомобили, морской и речной транспорт. Заказчикам доступно 12 продуктовых линеек", – рассказал основатель и гендиректор "Инкарнета" Антон Есин.

До этого стало известно, что Деду Морозу по почте отправили более 40 тысяч писем. Глава "Почты России" Михаил Волков отметил, что в 2022 году волшебник получил более 170 тысяч писем. В этом году их может оказаться не меньше, уверен он.



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