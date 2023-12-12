Москва 24: Дед Мороз расскажет, какая праздничная программа ждет москвичей

Фото: depositphotos/acidgrey

13 декабря в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция Деда Мороза и Снегурочки.

Они расскажут о подготовке столицы к встрече 2024 года и праздничной программе, которая понравится детям и взрослым.

Смотрите прямую трансляцию 13 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.