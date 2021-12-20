Два путепровода возводят в рамках реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках работ по реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей строят два путепровода, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность участка МКАД и обеспечить беспрепятственный выезд на федеральную трассу М4 Москва – Дон. Всего здесь предусмотрено строительство 10 километров дорог, 7 путепроводов и тоннеля.

По словам заммэра, сейчас идут работы по устройству ростверков на опорах левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Липецкой улице в сторону центра. Также продолжается устройство буронабивных свай на опорах и временной дороги на съезде с МКАД на улицу Липецкую.

Также строители приступили к устройству плиты пролетного строения в осях опор левоповоротного съезда с Липецкой в сторону центра на внутреннюю сторону МКАД, идет прокладка дождевой канализации, перекладка газа и сетей связи.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе с начала текущего года построено более 400 километров автомобильных дорог. В Москве продолжает создаваться транспортный каркас скоростных автомагистралей, а также расширяется сеть МЦД, а в Подмосковье возводятся новые развязки и путепроводы.

Бочкарев сообщил, что с начала 2021 года в Москве было построено почти 73 километра дорог, строительство еще ряда крупных транспортных сооружений планируется завершить до конца года.

