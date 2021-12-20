Спорткомплекс построят в столичном районе Тропарево-Никулино

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Спортивный комплекс, оформленный в современном стиле, построят в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Спортивный объект расположится по адресу улица Озерная, владение 35, строение 3. Его суммарная площадь составит 3 тысячи квадратных метров.

"Первый этаж пятиэтажного комплекса в современном стиле выполнят в темно-коричневом цвете, для верхних этажей характерно вертикальное членение с выступающими элементами и остеклением. Гамма – бежево-коричневая, белая и светло-серая", – рассказал Кузнецов.

Для отделки подобраны материалы с разной фактурой, что призвано гармонично вписать здание в окружающую застройку. В оформлении окон будет использовано витражное остекление. Первый этаж спорткомплекса отведут под детский развлекательный центр и кафе, на остальных разместятся тренажерные и спортивные залы, а также административная зона.

Ранее стало известно, что по адресу улица Озерная, владение 7, построят самый длинный дворовый мост и вертикальную досуговую площадку. Протяженность моста составит 268 метров, он будет начинаться от уровня земли и постепенно подниматься до эксплуатируемой кровли с зоной для отдыха.

