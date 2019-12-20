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Город

18:17

Рижский грузовой двор могут застроить 500 тыс кв м офисной недвижимости

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 500 тысяч квадратных метров офисной недвижимости могут построить на территории Рижского грузового двора. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя гендиректора ОФО "РЖД" Андрея Старкова.

"Предполагается создание 450–500 тысяч квадратных метров площадей офисной недвижимости и порядка 200 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Общая площадь застройки – примерно 20 гектаров. Но это только территория бывшего Рижского грузового двора", – заявил специалист.

Общая стоимость реорганизации территорий Рижского грузового двора может достичь 100 миллиардов рублей, но привлечение средств РЖД и бюджета не планируется. Проектом предусмотрены строительство офисного центра для подразделений РЖД и дочерних компаний, территорию превратят в новый городской район, площадью примерно 20,6 гектара.

"Все будет зависеть от тех проектных решений, которые будут интегрированы в этот проект. Сейчас говорить об этом преждевременно. Что касается потенциальных инвесторов, то у нас есть ключевой партнер "Дом РФ". Мы предполагаем на конкурсе отбирать компанию-застройщика", – подчеркнул Андрей Старков.

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