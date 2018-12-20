Одобрен проект планировки квартала в Хорошево-Мневниках под программу реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Градостроительно-земельная комиссия предварительно одобрила проект планировки территории квартала 79 в районе Хорошево-Мневники.
Территория в 41,1 гектара, на котором расположится квартал, граничит с улицей Демьяна Бедного, проспектом Маршала Жукова и 3-й Хорошевской улицей. В этом квартале в программу реновации включено 156 жилых домов.
Там планируется построить 324,4 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 184,5 тысячи квадратных метров жилья. Также будут построены детский сад на 150 мест, пристройка к лицею № 1560 на 200 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс.
На первых этажах жилых домов расположатся магазины и объекты бытового обслуживания. Для машин предусмотрены подземные паркинги, наземные гаражи и плоскостные автостоянки.
Строительство будет вестись в границах ТПУ "Мневники" и на месте сносимых домов. Остальную застройку микрорайона сохранят.
Прилегающую территорию благоустроят, разобьют газоны и цветники. Будут построены детские и спортивные площадки, площадки для отдыха.
Проект планировки квартала реновации направят на публичные слушания.
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