Три жилых корпуса начали строить по программе реновации в Зеленограде

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Три жилых корпуса начали строить по программе реновации в районе Крюково в Зеленограде. Новостройка будет располагаться на Заводской улице, 8, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В настоящее время специалисты возводят надземную часть здания. Дом будет со встроенно-пристроенными одноэтажными помещениями общественного назначения. Первый и третий корпуса объединят в шестисекционный блок в форме буквы "г". Фасады зданий облицуют керамогранитными плитами и композитными панелями, на них установят металлические корзины под кондиционеры.

Дом рассчитан на 580 квартир, восемь из которых оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

Первые этажи новостройки сделают нежилыми для вестибюля, лифтового холла, помещений дежурного, хранения уборочного инвентаря, зоны для размещения почтовых ящиков и технических помещений. В доме установят современные лифты грузоподъемностью 400, 630 и 1 000 килограммов.

Территорию вокруг зданий благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят две детские и спортивную площадки.

Ранее специалисты приступили к возведению двух корпусов по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. Их возводят на месте двух снесенных пятиэтажек, жители которых переехали в новые квартиры в этом же районе.

Также стало известно, что первый этап программы реновации в районе Кузьминки в Москве выполнен наполовину. В первый этап, который реализуется до конца 2024 года, включили 34 дома. Сейчас в районе ведется расселение 18 домов. 17 из них уже полностью расселили, жители еще одного дома переезжают.

Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации