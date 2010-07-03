Дни Москвы стартовали в Индии

15:17
Фото: департамент внешнеэкономических и международных связей
Дни Москвы, организованные департаментом внешнеэкономических и международных связей города (ДВМС), начались в Дели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В состав делегации вошли руководитель ДВМС Сергей Черемин, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и другие официальные лица.
19 ноября прошли конференции с представителями бизнес-сообществ Москвы и Дели. Стороны обсудили вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества России и Индии, поддержки инвесторов, развития малого и среднего предпринимательства, устранения торговых барьеров, локализации производств, развития особых экономических зон и прочее.
Черемин напомнил о подписанной в прошлом году программе сотрудничества между Дели и Москвой. По его словам, она охватывает все сферы взаимодействия между мегаполисами. Глава ведомства отметил, что индийских коллег прежде всего интересуют развитие Москвы, ее общественный транспорт, система безопасности.
"Им также интересны такие ключевые проекты российской столицы, как "Умный город" и "Безопасный город", – обратил внимание Черемин.
Кроме того, Москва несколько лет практикует подписание офсетных контрактов: в обмен на инвестиции город предлагает долгосрочные закупки медицинских препаратов. Российская столица надеется, что индийские медицинские операторы, которые имеют уникальные технологии в области здравоохранения, в ближайшем будущем начнут работать в Международном московском медицинском кластере.
В рамках культурной программы открылась фотовыставка, посвященная освоению космоса. Прошла лекция космонавта Сергея Ревина.
Российские и индийские шахматисты приняли участие в шахматном турнире в Институте информационных технологий Индрапрастха.
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