Восемь инвестиционных проектов разрешили реализовать в Москве

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Разрешение на реализацию в Москве за первые 10 месяцев 2018 года получили восемь масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики.

С ноября по декабрь на рассмотрение градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) столицы вынесут еще три проекта. "Суммарный объем частных инвестиций в данные проекты составит 8,55 миллиарда рублей, количество вновь созданных рабочих мест – 1682", – отметили в ведомстве.

Положительное решение, в частности, получило ООО "Вандер Технолоджис", которое строит производственный центр алмазных и лазерных технологий. Кроме того, ГЗК предоставила земли ОАО "Московский комбинат шампанских вин", ЗАО "Хлебозавод №24" и другим предприятиям.

Масштабным инвестиционным проектом называют замысел, реализующийся в социально и экономически значимых сферах, который предусматривает необходимость увеличения рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет региона. В Москве для реализации таких проектов допускается предоставление земельных участков, находящихся в собственности города.

Параметры объектов, возводимых в рамках инвестиционных проектов, можно посмотреть на сервисе "Активный инвестор", запущенном в 2018 году. У пользователей ресурса также есть возможность просчитать затраты и выгоды, задать вопрос по размеру арендной платы, выбрать вид сделки. Вопросы и предложения бизнесменов поступают через личный кабинет инвестиционного портала.

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